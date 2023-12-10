وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن اجتماع رئيس المجلس محمد المنفي مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا دعت له سفارة إسبانيا.

وأضافت وهيبة، في إيجاز صحفي مساء اليوم، أن الاجتماع خُصِّص للتباحث حول سبل إحراز تقدم في المسار السياسي، حيث أكد المنفي استعداد المجلس الرئاسي لأداء أي دور توافقي يُمكِّن من إحراز تقدم في العملية السياسية.

وأفادت أن السفراء الأوروبيين أكدوا من جانبهم أهمية «دور المجلس الرئاسي بصفته جسمًا توافقيًا غير منحاز وحياديًا يحظى بقبول من جميع الأطراف».

- المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

- الدبيبة يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي «مبادرة باتيلي»

وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى ملف الهجرة، وتأكيد المنفي ضرورة أن تكون هناك شراكة أوروبية - أفريقية متكافئة، من خلال تعاون حقيقي وتقاسم للأعباء ودعم لليبيا في إدارة ملف الهجرة، لوقف المآسي التي يتعرض لها المهاجرون في بحثهم عن سبل حياة أفضل.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع الدبيبة مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، لمناقشة مبادرة باتيلي للوصول إلى الانتخابات، معبرًا عن ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في الاجتماع.

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.