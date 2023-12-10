خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدمها له مبعوث خاص خلال استقباله بديون المجلس الرئاسي في طرابلس، بحضور سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس بوتين والسفير الروسي لدى ليبيا تمحور حول «تعميق العلاقات الليبية - الروسية وسُبل تطويرها، والدفع بالعملية السياسية، والحفاظ على السيادة الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأوقات».

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ولم يقدم المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أي تفاصيل بشأن رسالة بوتين إلى المنفي.

وتأتي زيارة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى طرابلس، بعد أيام من زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى موسكو خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، وزيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيه يفكيروف إلى بنغازي في الثاني من ديسمبر الجاري.