اعتماد ميزانية شركة الخردة لسنة 2024

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العامة للخردة الميزانية التقديرية لسنة 2024، وذلك خلال اجتماعها العادي الأول لسنة 2023.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب على «فيسبوك»، وهي الجهة المالكة الشركة العامة للخردة.

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وأوضح البيان أن الاجتماع، الذي استمر أكثر من خمس ساعات، ناقش عدة بنود، أهمها استعراض نشاط الشركة للسنتين الأخيرتين، واعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2024، بالإضافة لعرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتعديل الهيكل التنظيمي ونظام الرواتب.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للخردة، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للخردة، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)