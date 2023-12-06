إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر أمام حركة سفر المواطنين وحركة التجارة بين البلدين بشكل رسمي الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان أن إعادة فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر «جاء بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية والأشقاء بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».

- التوقيع على محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب البري

وشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بموجب قراره رقم (488) لسنة 2023 الذي صدر في وقت سابق لجنة، برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير أشرف محمد التائب وعضوين ممثلين عن عدد من القطاعات المعنية لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر الشقيق، بما يُسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

ووقعت اللجنة الليبية - الجزائرية المشتركة في 13 نوفمبر الماضي على محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب البري وفق برتوكول ينظم تنقل الأشخاص والبضائع بين ليبيا والجزائر.

التوقيع على محضر إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين الجزائر وليبيا. (وزارة الخارجية الليبية)