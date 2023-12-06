  • Alwasat News
Atwasat

إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:28 مساء
إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء المقبل
التوقيع على محضر إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين الجزائر وليبيا. (وزارة الخارجية الليبية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر أمام حركة سفر المواطنين وحركة التجارة بين البلدين بشكل رسمي الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان أن إعادة فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر «جاء بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية والأشقاء بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».

- التوقيع على محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب البري

وشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بموجب قراره رقم (488) لسنة 2023 الذي صدر في وقت سابق لجنة، برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير أشرف محمد التائب وعضوين ممثلين عن عدد من القطاعات المعنية لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر الشقيق، بما يُسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

ووقعت اللجنة الليبية - الجزائرية المشتركة في 13 نوفمبر الماضي على محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب البري وفق برتوكول ينظم تنقل الأشخاص والبضائع بين ليبيا والجزائر.

التوقيع على محضر إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين الجزائر وليبيا. (وزارة الخارجية الليبية)
التوقيع على محضر إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين الجزائر وليبيا. (وزارة الخارجية الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024

السعودية تتوقع عجزًا بموازنتها ليصل إلى 21 مليار دولار في 2024
القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة
المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل

المصري عماد النحاس مدربًا لفريق التحدي بدلًا من صالح رحيل
معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات المونديال

معسكر تركي لمنتخب «الفرسان» يشمل وديتين أمام إندونيسيا وغينيا قبل استئناف تصفيات...
نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»

نقابي تونسي سابق يقدم شكوى ضد «إسرائيل» أمام «الجنائية الدولية»
لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري

لاعب الأهلي طرابلس السابق حسين مصباح يستعيد ذكرياته مع الشقيقين السري
مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023

مجلة «تايم» الأميركية تختار ميسي الأفضل في 2023
«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

«يونيسف»: طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر
دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت ...
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة

حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة
4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري

4.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الجاري
شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج

شاهد في «اقتصاد بلس»: الذهب الليبي يثير الأطماع في الداخل والخارج
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا
مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا
إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء المقبل
إعادة فتح معبر غدامس - الدبداب بين ليبيا والجزائر رسميا الثلاثاء ...
شاهد في «اقتصاد بلس».. موظفون يتقاضون رواتب دون عمل في ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس».. موظفون يتقاضون رواتب دون عمل في ليبيا
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في جنزور
بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في ......
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة ......
المزيد
تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا
تغريم شركة فرنسية 14.6 مليون يورو لإغلاق قضية فساد في ليبيا...
الحداد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام بغانا
الحداد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام بغانا...
انطلاق التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» جنوب ترهونة بحضور وفود دول «5+5 دفاع»
انطلاق التمرين التعبوي «محاربو الصحراء» جنوب ترهونة بحضور ......
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين ......
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا
اهتمام إيطالي بالبحث عن الذهب في جنوب ليبيا...
المزيد