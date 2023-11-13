التوقيع على محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب البري

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إن اللجنة الليبية - الجزائرية المشتركة وقعت على محضر استئناف تشغيل منفذ غدامس – الدبداب البري وفق برتوكول ينظم تنقل الأشخاص والبضائع بين ليبيا والجزائر.

ونوهت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن منفذ غدامس - الدبداب البري سيجري فتحه «رسميًا بعد منح الإذن من وزير المواصلات محمد الشهوبي».

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وأضافت أن مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية التابع لوزارة المواصلات أعلن جاهزية تشغيل منفذ غدامس - الدبداب الحدودي مع الجزائر، تمهيدا لاستئناف حركة تنقل المسافرين والتبادل التجاري خلال الفترة القادمة.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في زيارة ميدانية إلى غدامس خلال أغسطس الماضي إلى إعادة فتح المنفذ البري الحدودي بين ليبيا والجزائر أمام المسافرين المغلق منذ أكثر من 8 أعوام.