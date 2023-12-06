الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل المناطق الحرة المنشأة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «ضرورة تفعيل المناطق الحرة المُنشأة في ليبيا، وتقديم كل الصلاحيات لها للقيام بدورها في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته»، وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة برئاسة محسن السقوطري، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الخطة التطويرية للمنطقة الحرة مصراتة خلال العام 2024. ومناقشة تطوير ميناء مصراتة البحري «الذي يستقبل ما يزيد على 62% من السفن القادمة إلى ليبيا».

وقدم رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري عرضًا تفصيليًا يبين الخطة التطويرية للمنطقة الحرة، والبرامج المقترحة لتطوير وتفعيل فروعها بمدينتي تجرهي وتمنهنت جنوب ليبيا، وذلك لتوسيع المناشط الاقتصادية للمنطقة بالقارة الأفريقية.