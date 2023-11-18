الدبيبة: تطوير ميناءى بنغازي وطرابلس لزيادة الحركة التجارية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، خطة حكومته لتنفيذ مشروعي تطوير ميناءى بنغازي وطرابلس، لزيادة الحركة التجارية.

جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانى والمناطق الحرة، المنعقد في مصراتة.

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وذكر الدبيبة أن «تطوير الموانى من الأولويات التي تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، مشيرا إلى «افتتاح مشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة في مصراتة يونيو العام الماضي». وأشار إلى «خطة تنفيذ 5 موانٍ للصيد البحري بالخمس وزوارة والقره بوللي وسوسة وتاجوراء».

من افتتاح مؤتمر ومعرض شمال إفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة المنعقد بمصراتة، 18 نوفمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور بثته منصة حكومتنا)

من افتتاح مؤتمر ومعرض شمال إفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة المنعقد بمصراتة، 18 نوفمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور بثته منصة حكومتنا)