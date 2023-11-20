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المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 12:05 صباحا
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية
جانب من توقيع الاتفاقية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (المنطقة الحرة بمصراتة)
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وقعت المنطقة الحرة بمصراتة مذكرة تفاهم مع شركة «شاينا هاربور» (China Harbour) كبرى منفذي ومشغلي الموانئ، لدراسة الاستثمار في مشاريع بنى تحتية.

وأفادت صفحة المنطقة، في منشور على «فيسبوك»، بأن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها على هامش مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة، نصت على التجهيز والبدء في دراسة مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير المنطقة الحرة بموقعيها (أ) و(ب) والاستثمار في مشاريع بنى تحتية كبرى.

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يذكر أن «شاينا هاربور» شركة صينية رائدة في مجال تنفيذ وتشغيل الموانئ والأعمال الهندسية وتتخصص أيضًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك تطوير الموانئ والأنفاق والجسور والطرق والمشاريع البحرية، وتعمل في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

وانطلقت السبت فعاليات «معرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة»، بحضور الوزراء المعنيين والجهات الحكومية، وبمشاركه من أكثر من 50 شركة محلية ودولية على مستوى العالم متخصصة بمجال الموانئ والمناطق الحرة.

صورة جماعية على هامش توقيع الاتفاقية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (المنطقة الحرة بمصراتة)
صورة جماعية على هامش توقيع الاتفاقية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (المنطقة الحرة بمصراتة)
صورة جماعية على هامش توقيع الاتفاقية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (المنطقة الحرة بمصراتة)
صورة جماعية على هامش توقيع الاتفاقية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (المنطقة الحرة بمصراتة)
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