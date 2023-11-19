بلدية مصراتة تبحث تطوير العلاقات مع شركة هواوي الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث أعضاء من المجلس البلدي مصراتة مع ممثلين عن شركة هواوي الصينية تطوير العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك بين الطرفين، بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع عضوا المجلس البلدي مصراتة إسماعيل الجرو وعمر النعاس، اليوم الأحد، بديوان البلدية مع مساعد المدير العام لشركة هواوي بليبيا شو شياو جينغ، ومدير المبيعات بالشركة خالد الفيتوري.

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وقالت بلدية مصراتة إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «سبل تطوير العلاقات، وفتح آفاق التعاون المشترك بما يخدم الطرفين، والتمهيد للقاء ببعض المؤسسات الاقتصادية والصناعيـة بالبلدية».

وتتطلع شركة «هواوي» عملاق التكنولوجيا الصينية إلى توسيع نشاطها في ليبيا، «حيث تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية، والعمل على توطين الصناعات والاستفادة من ليبيا، باعتبارها ذات موقع استراتيچي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والأفريقية»، وفق ما أعلنه مدير عام الشركة في ليبيا وتونس لي وينليانغ في 15 أغسطس الماضي.