افتتاح معرض شمال أفريقيا للموانئ بمصراتة.. والانتهاء من صيانة مرافق ميناء زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الانتهاء من صيانة مرافق ميناء زوارة وتعميق حوضه، وذلك خلال مشاركته في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة المقام في المنطقة الحرة بـمصراتة.

عقدت النسخة الأولى من المؤتمر اليوم السبت بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية، فيما أشار الدبيبة إلى أهمية المؤتمر في «دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحركة التجارية لِما تمثله الموانئ من أهمية كبيرة» حسبما ذكر بيان للحكومة نشرته منصة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

المرحلة الأولى من تطوير المنطقة الحرة مصراتة في يونيو 2022

وأشار البيان إلى إعلان افتتاح المرحلة الأولى لمشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة بمصراتة في يونيو 2022، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات ورئاسة الأركان العامة تنص على تخصيص مساحة من القاعدة البحرية تضاف إلى ميناء الخمس البحري من أجل تطويره.

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تنفيذ 5 موانئ وتطوير ميناءي بنغازي وطرابلس

وتحدث الدبيبة عن العمل على تطوير موانئ بنغازي وطرابلس، وتنفيذ 5 موانئ في كل من الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة «لتؤدي وظيفتها داخل السوق المحلي والدول الأفريقية، وكجزء من خطة تطوير جميع الموانئ التجارية والصناعية والنفطية والسياحية في البلاد».

حضر افتتاح المؤتمر وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة محسن السقوطري وممثلون عن عشرات الشركات المتخصصة في قطاع الموانئ واللوجستيات والتجارة الدولية.

الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر شمال أفريقيا للمناطق الحرة في مصرتة، 18 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)