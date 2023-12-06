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بمشاركة الحويج.. اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 01:05 مساء
بمشاركة الحويج.. اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول
من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
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اختتمت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، الدورة الوزارية التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» برئاسة نائب رئيس تركيا جودت يلماز ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج.

ودعت الدورة إلى دعم جهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تبني عدد من الإجراءات والخطوات العملية لدعم القضية الفلسطينية، كذلك إعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول

واستعرضت الدورة الحالية للمنظمة آخر التطورات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التجارة البينية وسد الفجوة الرقمية بين الدول الأعضاء، وإيجاد آلية عمل مشتركة لتشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة من خلال المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وحث المشاركون في الدورة على ضرورة تقديم المساعدات الفنية والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية للدول الأعضاء لتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والزراعية من خلال مشاريع ملموسة لدعم القطاع الخاص.

من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
من مشاركة الحويج في اختتام اجتماع لجنة «الكومسيك» في إسطنبول، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
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