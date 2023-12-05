الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة «الكومسيك»، اليوم الاثنين، بمدينة إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة وممثلي الدول الأعضاء.

ودان اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك» وبشدة الهجوم الإرهابي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

- الحويج يشارك في الدورة الـ38 للجنة «الكومسيك»

استعراض استراتيجية «الكومسيك» في مجال التعاون الاقتصادي

واطلع الحاضرون على برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025م واستراتيجية «الكومسيك» في مجال التعاون الاقتصادي، ووضع آلية لتعميق التعاون المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن المجتمعين تبادلوا وجهات النظر والخبرات لتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء، كما جرى مراجعة القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة البينية والاستثمار بقطاع الاتصالات والسياحة والزراعة.

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يشارك في اجتماع «الكومسيك»، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)