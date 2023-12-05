  • Alwasat News
Atwasat

الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 12:55 صباحا
الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يشارك في اجتماع «الكومسيك»، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
alwasat radio

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة «الكومسيك»، اليوم الاثنين، بمدينة إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة وممثلي الدول الأعضاء.

ودان اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك» وبشدة الهجوم الإرهابي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

- الحويج يشارك في الدورة الـ38 للجنة «الكومسيك»

استعراض استراتيجية «الكومسيك» في مجال التعاون الاقتصادي
واطلع الحاضرون على برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025م واستراتيجية «الكومسيك» في مجال التعاون الاقتصادي، ووضع آلية لتعميق التعاون المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن المجتمعين تبادلوا وجهات النظر والخبرات لتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء، كما جرى مراجعة القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة البينية والاستثمار بقطاع الاتصالات والسياحة والزراعة.

جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يشارك في اجتماع «الكومسيك»، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يشارك في اجتماع «الكومسيك»، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب اجتماع «الكومسيك» في إسطنبول، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب

«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب
كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه

إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه
حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور

حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور
عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي

عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب

بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا خلال أسابيع
خبراء يحذرون: نتائج قرار النيجر حول الهجرة ستظهر على ليبيا خلال ...
الكوني في بروكسل لرسم «خارطة طريق» مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والإرهاب والجريمة
الكوني في بروكسل لرسم «خارطة طريق» مع الاتحاد الأوروبي بشأن ...
المنفي لباتيلي: استراتيجية «الرئاسي» ترتكز على «الحياد الإيجابي» بشأن الحوار السياسي
المنفي لباتيلي: استراتيجية «الرئاسي» ترتكز على «الحياد الإيجابي» ...
حكومة حماد تشكل غرفة مشتركة لمكافحة الأمراض المنتشرة عن طريق الحيوانات
حكومة حماد تشكل غرفة مشتركة لمكافحة الأمراض المنتشرة عن طريق ...
أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية
أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول
الحويج يشارك في الاجتماع الـ39 للجنة «الكومسيك» في إسطنبول...
ليبيا تشارك لأول مرة في مبادرة تحدي القراءة العربي
ليبيا تشارك لأول مرة في مبادرة تحدي القراءة العربي...
باتيلي: المنفي طلب من الشركاء الإقليميين والدوليين دعم مبادرتي
باتيلي: المنفي طلب من الشركاء الإقليميين والدوليين دعم ......
أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية
أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع ......
حكومة حماد تشكل غرفة مشتركة لمكافحة الأمراض المنتشرة عن طريق الحيوانات
حكومة حماد تشكل غرفة مشتركة لمكافحة الأمراض المنتشرة عن طريق......
المزيد