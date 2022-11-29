الحويج يشارك في الدورة الـ38 للجنة «الكومسيك»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» في دورتها الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، وبمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال للدول الأعضاء المنعقدة في مدينة إسطنبول.

التعاون التجاري والتحول الرقمي

وجرى استعراض برنامج العمل الخاص بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المقرر تنظيمها في مجال الزراعة والأمن الغدائية وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، ووضع استراتيجية لتنفيذ التحول الرقمي ومساعدة دول الأعضاء لتنفيدها.

- «الاقتصاد» تشارك في الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي

الحويج يطالب برفع مستوى التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي

وأكد الحويج أن ليبيا تسعى دائمًا للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي ومتابعة توصيتها وتنفيذ قراراتها في الإطار الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أهمية التجارة البينية لدول الأعضاء والعمل على تذليل كل الصعوبات لرفع من مستوى التبادل التجاري.

يشار إلى أن اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك» تستمر حتى غدٍ الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بمشاركة القنصل العام في إسطنبول صلاح الدين الكاسح والملحق التجاري عمر درهوب.

جانب من اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (وزارة الاقتصاد)

جانب من اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (وزارة الاقتصاد)

جانب من اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (وزارة الاقتصاد)

جانب من اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (وزارة الاقتصاد)

جانب من اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (وزارة الاقتصاد)

جانب من اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (وزارة الاقتصاد)