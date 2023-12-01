جهاز النهر الصناعي: وصول أكبر رافعة أنابيب خرسانية بداية 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي ترقبه وصول أكبر رافعة أنابيب خرسانية في العالم مع بداية العام الجديد (2024)، موضحا أن الرافعة قدرتها 400 طن.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الجمعة أنه افتقد هذه الرافعة أثناء إصلاحاته السابقة وفي استخدامها منذ سنوات في استكمال خطي مياه أجدابيا - طبرق، والكفرة - تازربو.

رافعة يفتقدها الجهاز منذ 13 عامًا

وأضاف البيان أن الرافعة افتقدها الجهاز لمدة 13 عامًا، مضيفًا أنها معدة هامة وستصل إلى ميناء بنغازي أوائل العام الجاري، على أن يجرى نقلها إلى مصنع أنابيب الخرسانية البريقه لتبدأ مرحلة الاستمرار في الإصلاح واستكمال مراحل المشروع.

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ووجه الجهاز الشكر إلى فريق المهندسين الذي أجروا الكشف على هده المُعدة بمكان الشركة المصنعة، مشيرا إلى دور رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز في ذلك الأمر.