النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خفض الإمداد المائي في مدينة بنغازي من 280 ألف متر مكعب إلى 180 ألف متر مكعب في تمام التاسعة صباح غد الأحد، ولمدة أربعة وعشرين ساعة.

وقال الجهاز إن هذا الإجراء جاء «بناء على طلب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إيقاف الإمداد المائي عن المناطق والأحياء الواقعة غرب المدينة التي تتغذى من غرفة تخفيض الضغط رقم 3».

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ترحيل خط ناقل للمياه في بنغازي

وأشار إلى إجراء «أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه التابع للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بقطر 600 ملم، الواقع بتقاطع طريق شارع العروبة مع طريق طرابلس، مما يتطلب إيقاف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة غرب مدينة بنغازي، حتى يتمكن المقاول المكلف من إتمام أعماله».

ودعا الجهاز المواطنين إلى «المحافظة على استهلاك المياه، وأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص».