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بالصور.. السيطرة على تسرب مياه في خط إمداد رئيسي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 01:21 مساء
بالصور.. السيطرة على تسرب مياه في خط إمداد رئيسي لطرابلس
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، السيطرة على تسرب مياه في خط رئيسي لإمداد مدينة طرابلس.

وأشار الجهاز، في بيان، إلى «تسرب للمياه من المحطة رقم PS2 2+438 A/V علي الخط»، مشيرا إلى إجراء عمليات الإصلاح وإيقاف التسرب دون اللجوء إلى قطع المياه عن مدينة طرابلس. ونوه الجهاز إلى تكاثف الجهود جميعا، لإزالة كل التوصيلات الواقعة علي مسارات المشروع، حتي لا تكون عرضة لتوقف الإمداد المائي.

إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس 
النيابة العامة: 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس
إزالة وصلات غير شرعية في مسار النهر الصناعي «أجدابيا - بنغازي»

 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي 
​وفي منتصف هذا الشهر، أعلنت النيابة العامة إثبات 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس. ووجه النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي، وتحديد هوية مرتكبيها، وتعيين الأضرار المترتبة عليها.

من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
من عملية إصلاح تسرب في خط إمداد مياه رئيسي بالعاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)
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