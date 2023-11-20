  • Alwasat News
Atwasat

إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 01:59 صباحا
إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس
جانب من حملة لإزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي في بلدية أبوسليم، الأحد 19 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطينة الموقتة)
alwasat radio

شاركت قوة من إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في حملة أمنية لإزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس.

وأوضح بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك»، بأن الحلمة التي جرى تنفيذها داخل بلدية أبو سليم شملت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دوريات جهازي دعم الاستقرار والشرطة الزراعية.

- النيابة العامة: 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس

وأكدت أن إزالة التوصيلات العشوائية والعوائق من مسارات نقل المياه بخط تشغيل النهر الصناعي الرئيسي المغذي لمدينة طرابلس، بالإضافة إلى مراجعة وحصر المباني والأسوار المخالفة الواقعة على حرم خط التشغيل، بناء على تعليمات مكتب النائب العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم

ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم
مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا

مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»

إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في...
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»

الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا

فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي

اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان

«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس»: إغلاق 50 مركزًا علاجيًا مخالفًا في طرابلس
شاهد في «اقتصاد بلس»: إغلاق 50 مركزًا علاجيًا مخالفًا في طرابلس
«جهاز الردع»: متهم يقتل شرطيًا خلال عملية ضبطه في باب بن غشير
«جهاز الردع»: متهم يقتل شرطيًا خلال عملية ضبطه في باب بن غشير
شاهد.. ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
شاهد.. ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس ...
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية
«اللواء 444 قتال»: ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير شرعي (صور)
«اللواء 444 قتال»: ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير شرعي (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس
إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس...
حكومة الدبيبة تبحث مع تركيا خطة تدريب حرس السواحل خلال 2024
حكومة الدبيبة تبحث مع تركيا خطة تدريب حرس السواحل خلال 2024...
مصلحة الآثار: بدء صيانة الطواحين الهوائية بالحامية الإيطالية في الجغبوب
مصلحة الآثار: بدء صيانة الطواحين الهوائية بالحامية الإيطالية......
«اللواء 444 قتال»: ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير شرعي (صور)
«اللواء 444 قتال»: ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير شرعي (صور)...
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» ......
المزيد