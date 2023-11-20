إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت قوة من إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في حملة أمنية لإزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس.

وأوضح بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك»، بأن الحلمة التي جرى تنفيذها داخل بلدية أبو سليم شملت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دوريات جهازي دعم الاستقرار والشرطة الزراعية.

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وأكدت أن إزالة التوصيلات العشوائية والعوائق من مسارات نقل المياه بخط تشغيل النهر الصناعي الرئيسي المغذي لمدينة طرابلس، بالإضافة إلى مراجعة وحصر المباني والأسوار المخالفة الواقعة على حرم خط التشغيل، بناء على تعليمات مكتب النائب العام.