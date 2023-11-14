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النيابة العامة: 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 01:48 صباحا
النيابة العامة: 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس
جانب من حملة إزالة التعديات على خط النهر الصناعي (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، إثبات 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النائب العام وجَّه الجهات الضبطية بمباشرة إجراء حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي، وتحديد هوية مرتكبيها، وتعيين الأضرار المترتبة عليها.

وأسفرت الإجراءات عن إثبات 212 واقعة تعدٍّ على خط النهر الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس ذوات الأرقام: «T12+665، T13+285، T13+892، T15+240، 404 +T15، 017+T18».

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النيابة العامة: 22 واقعة تعدٍّ على المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي
كما رصد مأمورو الضبط القضائي 22 واقعة تعدٍّ على المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي.

وأضاف البيان أن جهاز الشرطة الزراعية، بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وإدارة المهام الخاصة، و«الكتيبة 603»، أخلت العقارات المُشيَّدَة بالمخالفة، وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل منظومة النهر الصناعي.

جانب من حملة إزالة التعديات على خط النهر الصناعي (مكتب النائب العام)
جانب من حملة إزالة التعديات على خط النهر الصناعي (مكتب النائب العام)
جانب من حملة إزالة التعديات على خط النهر الصناعي (مكتب النائب العام)
جانب من حملة إزالة التعديات على خط النهر الصناعي (مكتب النائب العام)
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