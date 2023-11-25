بالصور.. قمامة ومخلفات بشرية في مسارات خط أنابيب بالنهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

بث جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تسجيلا مصورا لمشاهد القمامة بالقرب من المحطات في مسارات خط الأنابيب.

وأظهر التسجيل المصور مخلفات بناء وحيوانات نافقة حرقها مواطنون، في ممارسات يقول الجهاز إنها «تؤدي إلى تعطيل وعرقلة أعمال فرق التشغيل والصيانة».

212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي

​وفي منتصف هذا الشهر، أعلنت النيابة العامة إثبات 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس. ووجه النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي، وتحديد هوية مرتكبيها، وتعيين الأضرار المترتبة عليها.

بالصور.. السيطرة على تسرب مياه في خط إمداد رئيسي لطرابلس

إزالة التوصيلات العشوائية بمسار النهر الصناعي المغذي لطرابلس

النيابة العامة: 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي المغذي لطرابلس

والثلاثاء الماضي، سيطرت فرق فنية من الجهاز على تسرب مياه في خط رئيسي لإمداد مدينة طرابلس. ونوه الجهاز إلى تكاتف الجهود جميعا، لإزالة كل التوصيلات الواقعة علي مسارات المشروع، حتي لا تكون عرضة لتوقف الإمداد المائي.

قمامة ومخلفات بشرية في مسارات خط أنابيب وقرب محطة بالنهر الصناعي، 24 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)

قمامة ومخلفات بشرية في مسارات خط أنابيب وقرب محطة بالنهر الصناعي، 24 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)

قمامة ومخلفات بشرية في مسارات خط أنابيب وقرب محطة بالنهر الصناعي، 24 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)

قمامة ومخلفات بشرية في مسارات خط أنابيب وقرب محطة بالنهر الصناعي، 24 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)

قمامة ومخلفات بشرية في مسارات خط أنابيب وقرب محطة بالنهر الصناعي، 24 نوفمبر 2023. (النهر الصناعي)