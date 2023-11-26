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إدارة النهر الصناعي تتعهد بتوصيل المياه إلى الرجبان وفق الجدول المحدد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 11:34 صباحا
إدارة النهر الصناعي تتعهد بتوصيل المياه إلى الرجبان وفق الجدول المحدد
من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
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تعهدت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة في النهر الصناعي بتعبئة الخط الرئيسي بالمياه، وفتح الصمامات، لتغذية مدينة الرجبان في الجبل الغربي حسب الجدول المُعد. 

وأشارت إدارة جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، في بيان إلى «تعليمات مشددة ومتابعة مباشرة من لجنة إدارة الجهاز بضرورة استكمال أعمال خط أبوزيان - الرحيبات، وتركيب جميع صمامات الهواء، ومعالجة الأنبوب الرئيسي، لتوصيل مياه النهر الصناعي للمرة الأولى إلى الرجبان».

الجدول المحدد لتوصيل المياه إلى الرجبان
وحسب بيانات سابقة للنهر الصناعي، سيجري استكمال الأعمال المطلوبة بالخط مع نهاية ديسمبر المقبل، على أن تستكمل بعدها باقي المرحلة الأخيرة من الخط، لتشمل تغذية مدينة جادو ثم الرحيبات بالمياه. 

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ومنذ مد منظومة النهر الصناعي في سائر أنحاء ليبيا، لم تصل خطوط إمدادات المياه إلى مدينة الرجبان، وغيرها من مدن الجبل الغربي (جبل نفوسة).

من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
من أعمال مد خط مياه أبوزيان - الرحيبات. (النهر الصناعي)
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