  • Alwasat News
Atwasat

الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 08:05 مساء
الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة
تنويه لبرنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الخميس، 30 نوفمبر 2023
alwasat radio

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) في الحادية عشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا ملف النزاع بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في إطار الخلاف المتجدد حول الصلاحيات التي يمارسها الطرفان على إدارة الملف.

وأحدث حلقات الخلاف بين الطرفين ظهر من خلال تصريحات أخيرة لوزير النفط والغاز محمد عون الذي طالب شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا التي لم تنفذ التزاماتها التعاقدية بالتخلي عن امتيازاتها حتى يتسنى منحها إلى شركات أخرى تتولى مهمة استكشاف وتطوير القطاع النفطي في البلاد.

وأظهر عون امتعاضًا من معاودة شركات مثل «توتال إنرجيز» و«كونوكو فيليبس» التفاوض مع مؤسسة النفط الوطنية من أجل مضاعفة نسبة التكلفة المدفوعة إلى 13% من 6.5% في العقود الحالية، وذلك من دون إشراك وزارة النفط في المحادثات.

كما اعتبر أن الاتفاق الأخير المبرم بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» النفطية الإيطالية «ينتهك عديدا من القوانين»، وفتح الباب أمام شركات النفط الدولية الأخرى للمطالبة بتغيير الشروط التعاقدية مع المؤسسة.

- عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية
- «صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط

وسبق أن خاض عون خلافا طويلًا مع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، تركز في الكثير من المرات حول الصلاحية، وتفجّر حين قرر «عون» إحالة صنع الله إلى التحقيق ووقفه عن العمل بسبب زيارات خارجية بدون التنسيق مع الوزارة.

ولاستيضاح ملابسات هذه العلاقة المتوترة يستضيف الإعلامي أحمد السنوسي عبر برنامج «فلوسنا» كلا من: وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد عون، ورئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح، والخبير في مجال النفط عثمان الحضيري.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان

مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»

المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تعدِّل حكومة الدبيبة بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا؟
هل تعدِّل حكومة الدبيبة بنود معاهدة الصداقة مع إيطاليا؟
باتيلي يلتقي مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير
باتيلي يلتقي مجموعة من الشخصيات من حراك فبراير
الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة
الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد «رفقاء الأمل» بدرنة وأمن الإنترنت في المدارس
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد «رفقاء الأمل» بدرنة وأمن ......
مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا قفزت بـ2.8 مرة
مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا.. واقع لا يعكس حقيقة الثروات المتاحة
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا.. واقع لا يعكس حقيقة الثروات ......
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية ......
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا
بوريل: تركيا تلعب دورًا في حل جميع الصراعات بما فيها ليبيا...
المزيد