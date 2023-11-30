الليلة في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) في الحادية عشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا ملف النزاع بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في إطار الخلاف المتجدد حول الصلاحيات التي يمارسها الطرفان على إدارة الملف.

وأحدث حلقات الخلاف بين الطرفين ظهر من خلال تصريحات أخيرة لوزير النفط والغاز محمد عون الذي طالب شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا التي لم تنفذ التزاماتها التعاقدية بالتخلي عن امتيازاتها حتى يتسنى منحها إلى شركات أخرى تتولى مهمة استكشاف وتطوير القطاع النفطي في البلاد.

وأظهر عون امتعاضًا من معاودة شركات مثل «توتال إنرجيز» و«كونوكو فيليبس» التفاوض مع مؤسسة النفط الوطنية من أجل مضاعفة نسبة التكلفة المدفوعة إلى 13% من 6.5% في العقود الحالية، وذلك من دون إشراك وزارة النفط في المحادثات.

كما اعتبر أن الاتفاق الأخير المبرم بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» النفطية الإيطالية «ينتهك عديدا من القوانين»، وفتح الباب أمام شركات النفط الدولية الأخرى للمطالبة بتغيير الشروط التعاقدية مع المؤسسة.

- عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

- «صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط

وسبق أن خاض عون خلافا طويلًا مع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، تركز في الكثير من المرات حول الصلاحية، وتفجّر حين قرر «عون» إحالة صنع الله إلى التحقيق ووقفه عن العمل بسبب زيارات خارجية بدون التنسيق مع الوزارة.

ولاستيضاح ملابسات هذه العلاقة المتوترة يستضيف الإعلامي أحمد السنوسي عبر برنامج «فلوسنا» كلا من: وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد عون، ورئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح، والخبير في مجال النفط عثمان الحضيري.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك