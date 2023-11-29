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وزارة الداخلية تبحث التعاون مع المفوضية الأوروبية لتطوير منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 08:26 مساء
وزارة الداخلية تبحث التعاون مع المفوضية الأوروبية لتطوير منفذ رأس اجدير
اجتماع المسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بديوان مديرية أمن منفذ رأس اجدير. (وزارة الداخلية)
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بحث مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك، لتطوير العمل في منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

واستضاف ديوان مديرية أمن رأس اجدير اجتماعا ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، ومدير أمن منفذ رأس اجدير العميد خيري العربي، وقائد العمليات المدنية لمفوضية الاتحاد الأوروبي ستيفانو تومات، والوفد المرافق له، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ الحدودي.

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وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع جاء «بناء على تعليمات الوزير المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وجرت خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك لتطوير العمل بمنفذ رأس اجدير الحدودي، وتقييم مدى فاعلية الأداء الأمني داخل المعبر، بالإضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الفنية والتشغيلية التي يحتاجها المعبر، لتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين البلدين».

اجتماع المسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بديوان مديرية أمن منفذ رأس اجدير. (وزارة الداخلية)
اجتماع المسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بديوان مديرية أمن منفذ رأس اجدير. (وزارة الداخلية)
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