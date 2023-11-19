المدير الجديد لمنفذ رأس اجدير البري يتسلم مهامه

القاهرة - بوابة الوسط

استلم المدير الجديد لمنفذ رأس اجدير البري العميد خيري العربي شنقارو، اليوم الأحد، مهام عمله رسميًا بعد إتمام إجراءات التسلُّم والاستلام من قبل اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وجاءت عملية التسلُّم والاستلام تنفيذًا لقرار وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي رقم (1845) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر الجاري والذي كلف بموجبه العميد خيري العربي شنقارو بمهام مدير منفذ رأس اجدير البري، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت وزارة الداخلية إن اللجنة المكلفة برئاسة اللواء صلاح الدين بن سليمان وعضوية أعضاء اللجنة قامت باتمام عملية التسلُّم والاستلام هذا اليوم الأحد من داخل منفذ رأس اجدير البري، بمشاركة عدد من رؤساء الفروع والمكاتب والأقسام بمكونات العمالة بالمنفذ.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسلُّم والاستلام قامت عقب انتهاء المراسم بجولة تفقدية شملت عددًا من مرافق المنفذ البري على الحدود الغربية مع تونس.

مراسم التسليم والاستلام للمدير الجديد لمنفذ رأس اجدير البري، الأحد 19 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)