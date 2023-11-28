إنذارات بالقفل خلال حملة تفتيش على سوق الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ثماني مخالفات خلال حملة تفتيشية، اليوم الثلاثاء، على أماكن تداول الغذاء والدواء بسوق الكريمية في العاصمة طرابلس.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في بيان، إن الحملة أجراها فرع الجفارة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي وقوة الدعم بجهاز الأمن العام، وأسفرت عن توجيه إنذارات بالقفل وإحالة المخالفين إلى جهاز الحرس البلدي.

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وشملت المخالفات العمل دون ترخيص مزاولة مهنة ودون شهادات صحية لبعض العاملين، وسوء الترتيب والتصنيف والإضاءة والتهوية والنظافة العامة، ووجود مواد زائدة عن الحاجة داخل بعض المخازن والمحال، وعدم وجود برنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة، ووجود رطوبة وتشققات في الحوائط والأسقف.

خلال التفتيش على سوق الكريمية، 28 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

خلال التفتيش على سوق الكريمية، 28 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

خلال التفتيش على سوق الكريمية، 28 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

خلال التفتيش على سوق الكريمية، 28 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

خلال التفتيش على سوق الكريمية، 28 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

خلال التفتيش على سوق الكريمية، 28 نوفمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)