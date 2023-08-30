بالصور.. حملة تفتيشية على المنشآت الصحية في سوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأربعاء، إجراء جولة تفتيشية على عيادة لمرضى السكري ومستشفى سوسة العام ومختبرات التحاليل الواقعة داخل المنشآت الصحية التابعة للدولة في مدينة سوسة، مشيرًا إلى ضبط ومصادرة بعض المواد التشغيلية الطبية المنتهية الصلاحية.



اشتراطات صحية ليبية

وقال المركز، في بيان، إن مفتشي فرع البيضاء أجروا جولة التفتيش رفقة الحرس البلدي مدينة سوسة للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الليبية وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مقلدة من أجل الحفاظ على الأمن الدوائي للمواطن.

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وجرى اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية حيال المخالفين.

جولة تفتيشية على عيادة لمرضى السكري في سوسة، 30 أغسطس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جولة تفتيشية على عيادة لمرضى السكري في سوسة، 30 أغسطس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جولة تفتيشية على عيادة لمرضى السكري في سوسة، 30 أغسطس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)