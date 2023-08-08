حملة تفتيش على أسواق الأسماك والدواجن بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالزنتان حملة تفتيشية على السوق الشعبية لمراقبة تجار الأسماك والدواجن، وضبط عمليات بيع المواد الغذائية.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بيان مقتضب، إن الحملة استهدفت ضمان سلامة الأغذية والمنتجات المتداولة في الزنتان، وشارك فيها جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

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ويشن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشكل دوري حملات تفتيشية بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات بهدف ضبط الأسواق وعمليات البيع والشراء.

نفقات مركز الرقابة خلال 7 أشهر

وبلغ إجمالي نفقات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 193 مليونا و478 ألفا و101 دينار، وذلك على ما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي للفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو الماضي.

وتوزعت هذه النفقات بواقع 164 مليونا و978 ألفا و101 دينار للرواتب، و28 مليونا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية. علما بأن المركز يتبع مجلس النواب الذي بلغت نفقاته الإجمالية خلال الفترة المذكورة 894 مليونا و538 ألف دينار.

حملة تفتيش على أسواق الأسماك والدواجن في الزنتان، 8 أغسطس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على أسواق الأسماك والدواجن في الزنتان، 8 أغسطس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

حملة تفتيش على أسواق الأسماك والدواجن في الزنتان، 8 أغسطس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)