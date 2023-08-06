مركز الرقابة على الأغذية: اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت جولة تفتيشية، استهدفت مخابز مدينة سرت، رفقة جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجولة التفتيشية أسفرت عن اكتشاف مخالفات عدة في أحد المخابز، إذ إن مستوى نظافته العامة غير جيد، ولم يرتد العاملون فيه الزي الخاص بهم، فضلا عن عدم وجود شهادات صحية لدى بعضهم.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز الواقع في مدينة سرت.

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إغلاق مخبز وإنذار آخر

في سياق متصل، أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية - فرع طرابلس جولة تفتيشية استهدفت نشاطات داخل منطقة السدرة ببلدية عين زارة، رفقة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والحرس البلدي.

وأسفرت الجولة التفتيشية عن إغلاق مخبز، لعدم توافر الاشتراطات الصحية فيه، وإنذار آخر بالغلق 24 ساعة، وكذلك اكتشاف مخالفة قصابين اثنين و3 أسواق بيع مواد غذائية، وذلك لوجود مواد منتهية الصلاحية واللون وصبغات محظورة وسوء التخزين، بالإضافة إلى زيارة إحدى شركات الخدمات التموينية، وفقا لبيان منشور على صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح بيان المركز أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات من قِبل الحرس البلدي في عين زارة، مشيرا إلى أن كل محل ثبتت مخالفته الاشتراطات الصحية جرى إغلاقه لحين تطبيقه كل الاشتراطات الصحية المطلوبة من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)