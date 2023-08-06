  • Alwasat News
Atwasat

مركز الرقابة على الأغذية: اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 11:11 صباحا
مركز الرقابة على الأغذية: اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت
اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
alwasat radio

أجرى مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت جولة تفتيشية، استهدفت مخابز مدينة سرت، رفقة جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجولة التفتيشية أسفرت عن اكتشاف مخالفات عدة في أحد المخابز، إذ إن مستوى نظافته العامة غير جيد، ولم يرتد العاملون فيه الزي الخاص بهم، فضلا عن عدم وجود شهادات صحية لدى بعضهم.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز الواقع في مدينة سرت.

بالصور.. مشاهد صادمة في مخبز بوادي الشاطئ

-بالصور.. إغلاق مخبز مخالف للاشتراطات الصحية في يفرن

إغلاق مخبز وإنذار آخر
في سياق متصل، أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية - فرع طرابلس جولة تفتيشية استهدفت نشاطات داخل منطقة السدرة ببلدية عين زارة، رفقة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والحرس البلدي.

وأسفرت الجولة التفتيشية عن إغلاق مخبز، لعدم توافر الاشتراطات الصحية فيه، وإنذار آخر بالغلق 24 ساعة، وكذلك اكتشاف مخالفة قصابين اثنين و3 أسواق بيع مواد غذائية، وذلك لوجود مواد منتهية الصلاحية واللون وصبغات محظورة وسوء التخزين، بالإضافة إلى زيارة إحدى شركات الخدمات التموينية، وفقا لبيان منشور على صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح بيان المركز أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات من قِبل الحرس البلدي في عين زارة، مشيرا إلى أن كل محل ثبتت مخالفته الاشتراطات الصحية جرى إغلاقه لحين تطبيقه كل الاشتراطات الصحية المطلوبة من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
اكتشاف مخالفات صحية بمخبز في سرت، 6 أغسطس (صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر

صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكهرباء: استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»
الكهرباء: استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»
بدء التصويت لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
بدء التصويت لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس الدولة ونائبيه
فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس الدولة ونائبيه
3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية
3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط ...
جولة إعادة بين المشري وتكالة على رئاسة مجلس الدولة
جولة إعادة بين المشري وتكالة على رئاسة مجلس الدولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
تكالة رئيسُا لمجلس الدولة بـ67 صوتًا
تكالة رئيسُا لمجلس الدولة بـ67 صوتًا...
«الداخلية» تعقد ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي لـ30 ضابطا
«الداخلية» تعقد ورشة تدريبية حول الأمن الانتخابي لـ30 ضابطا...
المشري أم تكالة؟.. بدء الجولة الثانية لاقتراع رئاسة مجلس الدولة
المشري أم تكالة؟.. بدء الجولة الثانية لاقتراع رئاسة مجلس ......
جولة إعادة بين المشري وتكالة على رئاسة مجلس الدولة
جولة إعادة بين المشري وتكالة على رئاسة مجلس الدولة...
3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية
3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي ......
المزيد