بعد انتقاد بليحق.. هكذا ظهرت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له في تقرير «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغ 894 مليونًا و538 ألف دينار، وذلك في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي.

وبعد ساعات من صدور تقرير المصرف المركزي، انتقد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، التقرير بدعوى أنه اقتصر على ذكر نفقات البرلمان والجهات التابعة له كرقم واحد دون أن يفصلها، غير أن نظرة سريعة على صفحة المصرف على «فيسبوك» تظهر أن التقرير وثق نفقات 18 جهة تابعة للبرلمان.

2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

بليحق يعلق على تقرير «المركزي» بشأن نفقات مجلس النواب

وهكذا ظهرت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له في تقرير المصرف المركزي:

- ديوان مجلس النواب

إجمالي النفقات بلغ 66 مليونًا و854 ألفًا و760 دينارًا بواقع 12 مليونا و111 ألفا و111 دينارًا للنفقات التسييرية و54 مليونًا و743 ألفًا و649 دينارًا للرواتب.

- المجلس الأعلى للقضاء

بلغ إجمالي النفقات 6 ملايين و500 ألف دينار، بواقع 3 ملايين للنفقات التسييرية، و3 ملايين و500 ألف للرواتب.

- دار الإفتاء الليبية

بلغ إجمالي النفقات 4 ملايين و146 ألفًا و437 دينارًا موزعة بواقع مليونين للنفقات التسييرية ومليونا و646 ألفًا و437 دينارًا للوراتب.

- المحكمة العليا

بلغ إجمالي النفقات 25 مليونا و517 ألفا و89 دينار، توزعت بواقع 21 مليونا و517 ألفا و89 دينارًا للرواتب، و4 ملايين للنفقات التسييرية.

- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بلغ إجمالي النفقات 61 مليونًا و232 ألفًا و184 دينارًا بواقع 56 مليون للنفقات التسييرية، و5 ملايين و232 ألفًا و184 دينارًا للرواتب.

- الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة

بلغ إجمالي النفقات 240 ألفا و489 دينارًا، بواقع 75 ألفًا للنفقات التسييرية و165 ألفا و489 ينارًا للرواتب.

- مجلس التخطيط الوطني

بلغ إجمالي النفقات 3 ملايين و610 آلاف و695 دينارًا بواقع مليونين و110 آلاف 695 دينارًا للرواتب ومليون و500 ألف للنفقات التسييرية.

- مجلس الثقافة العام

بلغ إجمالي النفقات مليونًا و453 ألفًا و651 دينارًا بواقع مليونًا و228 ألفًا و651 دينارًا للرواتب و225 ألف للرواتب.

- مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

بلغ إجمالي النفقات 193 مليونًا و478 ألفًا و101 دينار بواقع 164 مليونًا و978 ألفًا و101 دينار، للرواتب و28 مليونًا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية.

- هيئة الرقابة الإدارية

بلغ إجمالي النفقات 357 مليونًا و346 ألفًا و495 دينارًا بواقع 118 مليونًا و106 آلاف و905 دنانير للرواتب و12 مليونًا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية.

- هيئة الرقابة الإدارية المنطقة الشرقية

إحمالي النفقات 19 مليونًا و890 ألفًا و931 دينارًا بواقع 15 مليونًا و890 ألفًا ز931 دينارًا للنفقات و4 ملايين للنفقات التسييرية.

- ديوان المحاسبة

إجمالي النفقات بلغ 62 مليونا و912 ألفًا و158 دينارًا بواقع 45 مليونًا و412 ألفًا و158 دينارًا للنفقات و 17 مليونًا و500 ألف دينار للنفقات التسييرية.

- ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية

إجمالي النفقات بلغ 24 مليونًا و382 ألفًا و193 دينارًا بواقع 20 مليونًا و382 ألفًا و193 دينارًا للرواتب و4 ملايين دينار للنفقات التسييرية.

- هيئة صياغة الدستور

إجمالي النفقات 6 ملايين دينار كلها نفقات تسييرية.

- المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات - القاهرة (خارجي)

إجمالي النفقات بلغ 10 ملايين و50 ألفًا و290 دينارًا بواقع 7 ملايين و50 ألفا و290 دينارًا للرواتب و3 ملايين نفقات تسييرية.

- المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات - القاهرة (محلي)

إجمالي النفقات بلغ 3 ملايين و677 ألفًا و839 دينارًا بواقع مليونين و177 ألفًا و839 دينارًا للرواتب ومليون و500 ألف دينار للنفقات التسييرية.

- المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

إجمالي النفقات بلغ 4 ملايين و9 آلاف و373 دينارًا بواقع 3 ملايين و509 آلاف و373 دينارًا للوراتب 500 ألف دينار للنفقات التسييرية.