غلق 5 مختبرات طبية في سبها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق خمسة مختبرات طبية بعد تسجيل مخالفات للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها بها.

جاء ذلك بعد جولات تفتيشية لأفراد المركز بمكتب سبها، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والأمن، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأشار البيان إلى أن المختبرات الصادر بحقها قرار الإغلاق هي «مختبر الاتقان الطبي بمحلة القرضة، ومختبر التشخيصي الوطني ومختبر العافية في محلة التانوية، ومختبر التيسير ومختبر ألفا بمحلة القرضة».

حملة على أحد المختبرات الطبية في سبها، 6 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية والأدوية)

حملة على أحد المختبرات الطبية في سبها، 6 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية والأدوية)

عبوة لأحد المشغلات المضبوطة في مختبر بسبها، 6 أغسطس 2023، (الرقابة على الأغذية والأدوية)