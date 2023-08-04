حملات رقابية في سرت وقصر بن غشير تسفر عن إغلاق مخبز ومصادرة مواد منتهية الصلاحية

القاهرة - بوابة الوسط

قاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملتين للتفتيش على الأسواق الغذائية، والمخابز، والقصابين في كل من سرت، وقصر بن غشير بالعاصمة طرابلس، مما أسفر عن إغلاق مخبز وضبط مواد منتهية الصلاحية.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة إن مفتشي مكتب جنوب طرابلس قاموا بالحملة رفقة الحرس البلدي قصر بن غشير، ومديرية أمن جنوب طرابلس، وتبين عدد من المخالفات في «مخبز النخلة»، منها: عدم وجود شهادة صحية، وسوء النظافة العامة، ووجود حشرات داخل العجينة.

مخالفات عديدة في المخبز: الأدوات غير نظيفة

كما تبين أن المخزن غير مطابق للموصفات، مع وجود مواد زائدة عن الحاجة، وغياب أدوات مكافحة الآفات والأمن والسلامة، فضلًا عن عدم نظافة الخمارة، ولذلك تقرر قفل المخبز للتقيد بالتوصيات الرقابية.

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مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية في سرت

وفي سرت، استمرت جولات التفتيش التي يقوم بها مكتب المدينة رفقة الحرس البلدي سرت، وشملت محال بيع المواد الغدائية، وكانت النتائج أن النظافة العامة سيئة، مع رصد مواد منتهية الصلاحية، وعدم وجود ترخيص لبعض المحال.

وأوضح المركز أن مفتشيه قرروا مصادرة المواد المنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفين.

جانب من حملة التفتيش على محل للأغذية في سرت، 4 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من حملة التفتيش على محل للأغذية في سرت، 4 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من حملة التفتيش على محل للأغذية في سرت، 4 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من حملة التفتيش على مخبز في قصر بن غشير، 4 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من حملة التفتيش على مخبز في قصر بن غشير، 4 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية)

جانب من حملة التفتيش على مخبز في قصر بن غشير، 4 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية)