حملة تفتيش موسعة على المحال التجارية والأسواق في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

أجرى جهاز الحرس البلدي في بلدية أوجلة حملة تفتيش موسعة على المحال التجارية والمخابز والقصابين ومحال الخضروات في المدينة.

وضبطت الدوريات كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والخضراوات التالفة في عدد من المحلات التجارية والأسواق، وذلك خلال جولة التفتيش مساء أمس الأربعاء.

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وقال مدير وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي أوجلة العريف عزالدين الطرفاوي لـ«بوابة الوسط» إن الجولة استهدفت تفقد السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير القابلة للاستهلاك البشري، والتعرف على نظافة المحال التجارية، ومتابعة التفتيش على الرخص التجارية والشهادات الصحية، والأوراق الثبوتية للعمالة الوافدة من حيث أختام الدخول إلى ليبيا.

ولفت الطرفاوي إلى ضرورة اهتمام جميع المواطنين وأصحاب المحلات بالأمن الغذائي والتعاون مع الحرس البلدي في التخلص من المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية بالطريقة الصحيحة.

جانب من حملة تفتيش لجهاز الحرس البلدي على الأسواق التجارية في أوجلة، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من حملة تفتيش لجهاز الحرس البلدي على الأسواق التجارية في أوجلة، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)

جانب من حملة تفتيش لجهاز الحرس البلدي على الأسواق التجارية في أوجلة، الأربعاء 25 أكتوبر 2023 (بوابة الوسط)