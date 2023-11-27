هل تضيف «التعليم» موضوع مكافحة الفساد إلى المناهج الدراسية؟

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع وفد من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تجربة الكويت في إدخال موضوعي مكافحة الفساد والجريمة في المناهج التعليمية.

ضم الوفد وكيلة الوزارة للشؤون التّربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ومدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي سعد القمودي، ومدير إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور عيسى عطية.

وخلال زيارته إلى الكويت اطلع الوفد الليبي على تجربة إدخال موضوعي مكافحة الفساد والجريمة في المناهج التعليمية من باب تربية الأجيال على فهم وتطبيق معايير النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة التعليم على «فيسبوك».

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الفساد في ليبيا

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت تعتزم تطبيق التجربة في المناهج الدراسية. وشهدت ليبيا خلال السنوات الماضية حالات فساد واسعة في المجالات والمؤسسات كافة، ما جعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، حيث تحتل المركز 171 عالميًا من ضمن 180 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 الذي تُصدره منظمة «شفافية دولية» سنويا.

وقالت الدكتورة مسعودة الأسود إن الزيارة التي استمرت لثلاثة أيام تأتي ضمن مشروع متكامل تعمل عليه وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، والذي بدأ منذ عامين برعاية مكتب مكافحة الفساد والجريمة (UNODC).

«مشروع بنكي»

وأضاف البيان أن الوفد تعرف على «مشروع بنكي»، الذي يستهدف موضوع الثقافة المالية لتعريف التلميذ على معنى الادخار، وأفضل السبل للتصرف في موارده المالية، وحسن التعامل بهذه القيم، وذلك لتربية المسؤولية والشعور بالاعتماد على النفس. وزار الوفد إحدى المدارس التي تطبّق المشروع، حيث استمع إلى تجارب التلاميذ والمعلمات.

واختتم وفد وزارة التربية والتعليم جولته بزيارة سفارة ليبيا لدى الكويت لمناقشة الأمور المتعلقة بالتعاون في الجانب التعليمي والتربوي بين البلدين.

جانب من زيارة وفد ليبي إلى الكويت للتعرف على تجربة إدخال موضوع مكافحة الفساد بالمناهج الدراسية، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)

جانب من زيارة وفد ليبي إلى الكويت للتعرف على تجربة إدخال موضوع مكافحة الفساد بالمناهج الدراسية، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)

جانب من زيارة وفد ليبي إلى الكويت للتعرف على تجربة إدخال موضوع مكافحة الفساد بالمناهج الدراسية، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)