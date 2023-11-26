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«التعليم» تدشن بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 11:20 مساء
«التعليم» تدشن بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا
جانب من تدشين بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
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دشن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف انطلاق بطولة ليبيا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تنظمها إدارة النشاط المدرسي.

وتهدف البطولة، بحسب منشور للوزارة على «فيسبوك»، إلى حث الطلاب على الابتكار والإبداع وتعزيز مجالات تعلم مهمة مثل الاختراع والبحث العلمي والبرمجة وتركيب القطع بطريقة مستحدثة، فضلاً عن تعزيز مهارات التواصل والتخطيط والعمل الجماعي.

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وأكد المقريف، أن إقامة البطولة يأتي تنفيذاً لجهود الوزارة في تفعيل النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية، وبما يعزز تسمية هذا العام بعام النشاط المدرسي.

حضر حفل إطلاق البطولة مدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة، ومديرو مكاتب النشاط المدرسي بمراقبات التربية والتعليم في عدد من بلديات طرابلس الكبرى.

يشار إلى أن البطولة التي تختص بمجال الروبوتات والهندسة والرياضيات تستهدف في مرحلتها الأولى 10 مؤسسات تعليمية من مراقبات التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى.

جانب من تدشين بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
جانب من تدشين بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
جانب من تدشين بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
جانب من تدشين بطولة مدرسية للعلوم والتكنولوجيا، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
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