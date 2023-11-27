«الداخلية» تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية لتأمين الحدود الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء إدارة الدوريات والتمركزات الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية بشأن تأمين الحدود.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى قيام الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات صحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء، حيث توجد بها طرق ومسالك للتهريب، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وأضافت أن الدوريات الأمنية قامت بتمركزات فجائية بالطريق الرابط بين القريات وطبقة ودرج.

- وزارة الداخلية تواصل خطة تأمين الحدود الليبية التونسية

وفي 6 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي عن تركيب كاميرات مراقبة ليلية ونهارية ونشر قوات على طول الحدود مع تونس، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.

جانب من الدوريات الأمنية لتأمين الحدود الليبية الغربية، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من الدوريات الأمنية لتأمين الحدود الليبية الغربية، الأحد 26 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)