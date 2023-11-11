وزارة الداخلية تواصل خطة تأمين الحدود الليبية التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن منتسبي قاطع العسة الأمني الحدودي يواصلون تنفيذ مهام تأمين الحدود الليبية التونسية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن تأمين الحدود يأتي تنفيذًا للخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

- الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول المهاجرين

- الطرابلسي يعلن تركيب كاميرات مراقبة ونشر قوات على طول الحدود مع تونس

قضية المهاجرين على الحدود مع تونس

وفي 6 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي عن تركيب كاميرات مراقبة ليلية ونهارية ونشر قوات على طول الحدود مع تونس، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.

هذه الترتيبات الأمنية جاءت بعد أزمة المهاجرين في تونس، حيث تحدث الطرابلسي وقتها عن أن حدود ليبيا مع تونس «مغلقة أمام التهريب نهائيًا»، لكن هناك بعض تدفقات المهاجرين تأتي من تونس إلى ليبيا سيرًا على الأقدام.

جانب من خدمات منتسبي قاطع العسة الأمني الحدودي، السبت 11 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من خدمات منتسبي قاطع العسة الأمني الحدودي، السبت 11 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية)