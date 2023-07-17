الداخلية: تمركزات أمنية فجائية قرب الحدود مع تونس لمنع دخول المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، تسيير دوريات أمنية صحراوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قاطع العسة الأمني الحدودي التابع لجهاز حرس الحدود قام بتسيير دوريات أمنية صحراوية مجهزة لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من الدخول إلى الأراضي الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس أجدير إلى وازن، وذلك تنفيذًا لخطتها الرامية إلى تأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وتنفيذًا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود.

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وأمس الأحد، أنقذ جهاز حرس الحدود الليبي مهاجرين في منطقة صحراوية، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى منطقة صحراوية قريبة من الحدود مع ليبيا، حيث أكد عدد منهم أنهم «تُركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى».

وعرضت وزارة الداخلية، لاحقًا، شهادات عدد من هؤلاء المهاجرين، وجهوا خلالها الشكر لحرس الحدود الليبي على إنقاذهم بعدما ظلوا عالقين في منطقة صحراوية لأيام.

وفي أعقاب شجار بين سكان تونسيين ومهاجرين من جنوب الصحراء أودى بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ونقلت السلطات الأمنية التونسية هؤلاء المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع في شرق البلاد قرب ليبيا وفي غربها قرب الجزائر.

جانب من التمركزات الأمنية قرب الحدود مع تونس، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من التمركزات الأمنية قرب الحدود مع تونس، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)