المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب باستقبال السلطات الليبية مهاجرين قرب الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بعملية إنقاذ حياة مهاجرين في منطقة العسة الصحراوية، بعدما عانوا ظروفا إنسانية صعبة خلال الفترة الماضية في منطقة صحراوية على الحدود التونسية - الليبية.

ونقلت المنظمة عن مصادر في حرس الحدود الليبية، أن عدد المهاجرين بلغ 360 مهاجرا بينهم أطفال ونساء يحتاجون لرعاية خاصة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل لهم، والسماح للمنظمات المختص مثل المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بزيارتهم وتقديم المساعدات لهم، ومنها المساعدة القانونية والإنسانية بعد عمليات تصنيفهم كمهاجرين أو طالبي لجوء.

حرس الحدود الليبي ينقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

وأمس الأحد، أنقذ جهاز حرس الحدود الليبي مهاجرين في منطقة صحراوية، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى منطقة صحراوية قريبة من الحدود مع ليبيا، حيث أكد عدد منهم أنهم «تُركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى».

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وقال الجهاز إنهم عثروا في الأيام القليلة الماضية على ما لا يقل عن ستة رجال ومجموعة من النساء والأطفال، متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.

ثم عرضت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شهادات عدد من هؤلاء المهاجرين، وجهوا خلالها الشكر لحرس الحدود الليبي على إنقاذهم بعدما ظلوا عالقين في منطقة صحراوية لأيام.