وصول معدات أميركية إلى محطة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى ميناء طبرق البحري، اليوم السبت، باخرة محملة بالتوربينة وعمود التوربينة الخاص بالوحدة الغازية الثانية لمحطة طبرق الغازية.

وشملت الشحنة بعض التجهيزات الموردة من شركة «GE» الأميركية، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة العامة للكهرباء.

وصول باخرة محملة بمعدات لمحطة طبرق

وصول معدات أميركية لمحطة طبرق

وأمس الجمعة، وصلت باخرة إلى ميناء طبرق البحري محملة بملحقات التوربينة للوحدة الغازية الثانية لمشروع محطة طبرق، فضلا عن معدات ومواد مكملة لأعمال الوحدتين الثالثة والرابعة التي يجري تنفيذها حاليًا.

وصول معدات أميركية إلى محطة طبرق، 25 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

وصول معدات أميركية إلى محطة طبرق، 25 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)