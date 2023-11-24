وصول باخرة محملة بمعدات لمحطة طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى ميناء طبرق البحري، اليوم الجمعة، باخرة محملة بملحقات التوربينة للوحدة الغازية الثانية لمشروع محطة طبرق الغازية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان، إن الباخرة تحوي أيضًا معدات ومواد مكملة لأعمال الوحدتين الثالثة والرابعة التي يجري تنفيذها حاليًا.

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وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود شركة الكهرباء لاستكمال المشاريع المنفذة والمتعاقد عليها، وأيضًا تنفيذ المشروعات الجديدة التي ستضيف قدرات إنتاجية جيدة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة.

معدات كهربائية تصل إلى محطة طبرق، 24 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)