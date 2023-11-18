«الكهرباء»: الدخول بالوحدة الأولى بمحطة طبرق على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الكهرباء، اليوم السبت، الدخول بالوحدة الأولي بمحطة كهرباء طبرق الغازية على الشبكة؛ وذلك بعد نجاح الاختبارات التشغيلية.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب إلى العمل على رفع القدرة الإنتاجية للوحدة بشكل تدريجي.

بالصور.. اختبارات تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى في مشروع محطة طبرق الغازية بقدرة (185 ميغاوات)، مشيرة في بيان إلى «حل عديد المشاكل والإخفاقات التي واجهت هذا المشروع منذ البدء به».

محطة طبرق الغازية أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لزيادة القدرات الإنتاجية بشبكة الكهرباء، إذ تبلغ قدرتها 740 ميغاوات. ومن المتوقع تشغيل الوحدة الثانية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، والوحدة الثالثة في مطلع يناير المقبل، حسب الوزارة.