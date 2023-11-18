بالصور.. اختبارات تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى في مشروع محطة طبرق الغازية بقدرة (185 ميجاوات).

ونوهت الوزارة في بيان أمس الجمعة إلى «حل عديد المشاكل والإخفاقات التي واجهت هذا المشروع منذ البدء به».

محطة طبرق الغازية بقدرة 740 ميجاوات

وتعتبر محطة طبرق الغازية أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة لزيادة القدرات الإنتاجية بشبكة كهرباء ليبيا، إذ تبلغ قدرتها 740 ميجاوات. ومن المتوقع تشغيل الوحدة الثانية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، والوحدة الثالثة في مطلع يناير المقبل، حسب الوزارة.



محطة طبرق الغازية. (وزارة الكهرباء بحكومة حماد)

محطة طبرق الغازية. (وزارة الكهرباء بحكومة حماد)

محطة طبرق الغازية. (وزارة الكهرباء بحكومة حماد)