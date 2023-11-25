السفارة الليبية في مدريد تتسلم 12 قطعة أثرية منهوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية في مدريد اليوم السبت استلام 12 قطعة أثرية منهوبة ومهربة من ليبيا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإسبانية السادسة.

وقالت السفارة في بيان إن «جهود مكتب النائب العام الليبي تضافرت مع مصلحة الآثار والفريق المشكل لاسترجاع الآثار المهربة لإسبانيا بمتابعة السفارة ووزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

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وأدت الجهود الليبية إلى الحصول على حكم بتسليم القطع إلى السفارة ليصبح أول حكم من نوعه، وفق البيان الذي شدد على ضرورة استرجاع جميع القطع التي هربت من ليبيا.

وفي أكتوبر الماضي، تسلمت السفارة الليبية في باريس قطعة أثرية مستردة من فرنسا، تعود «لجذع تمثال جنائزي رخامي.. يؤرخ بالفترة الهلنستية (البلطمية) ويبلغ ارتفاعه 56 سم».

وأوضحت أن التمثال سرق «من مقابر مدينة شحات شرق ليبيا، ويحمل الرقم (413) وجرى ضبطه من قبل سلطة الجمارك الفرنسية خلال العام 2016».

مقر السفارة الليبية في مدريد (لقطة مثبتة من مقطع فيديو: السفارة)