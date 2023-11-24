إمداد الشركات المنفذة للطريق الدائري الثالث بمعدات كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، إمداد الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة طرابلس بمعدات كهربائية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذا الإجراء يهدف لإزالة العوائق وتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية أمام هذه الشركات لتنفيذ المشروع الذي يعد شريان حياة رئيسيا للعاصمة.

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وفي سبتمبر من العام الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس مع ائتلاف من الشركات المصرية «أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة» بتكلفة 4.263 مليار دينار، وبدأ تنفيذ المشروع في 20 أغسطس الماضي.

ويبلغ طول الطريق الدائري الثالث 23.8 كيلومتر، ويربط شرق العاصمة طرابلس بغربها، وبلغت أعمال مرحلة فتح مساراته 80%، على ما أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

معدات كهربائية مخصصة للشركات المنفذة للطريق الدائري الثالث، 24 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

معدات كهربائية مخصصة للشركات المنفذة للطريق الدائري الثالث، 24 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)