«حكومتنا»: اكتمال 80% من أعمال فتح مسارات الطريق الدائري الثالث بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت أعمال مرحلة فتح مسارات الطريق الدائري الثالث بطرابلس 80%، بعد إكمال 18 كيلومترا منها، على ما أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقالت المنصة في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن أعمال فتح المسارات بدأت من غوط الشعال وصولًا إلى كوبري «إتش» في منطقة السبعة، استعدادًا للمرحلة التالية من المشروع.

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الدبيبة يطالب الشركات المنفذة الطريق الدائري الثالث بالالتزام بالجدول الزمني

يربط الطريق الدائري الثالث، الذي يبلغ طوله 23.8 كيلومتر، شرق العاصمة طرابلس بغربها. وقد منح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الإذن بانطلاق الأعمال، لاستكماله ضمن مشروعات خطة «عودة الحياة».

وفي سبتمبر من العام الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس مع ائتلاف من الشركات المصرية «أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة» بتكلفة 4.263 مليار دينار. وبدأ تنفيذ المشروع في 20 أغسطس الماضي، وفق جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للحكومة.

وشدد الدبيبة، في أكتوبر الماضي، على ضرورة التزام ائتلاف الشركات المنفذة للمشروع بالجدول الزمني. وأشار خلال زيارته المشروع إلى «ضرورة التعجيل في تنفيذ المشروع الذي تأخر سنوات»، وفق بيان للحكومة.