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شاهد في «اقتصاد بلس»: التجارة الخارجية تهوي.. وحماد ينتقد إنفاق الدبيبة مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:48 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: التجارة الخارجية تهوي.. وحماد ينتقد إنفاق الدبيبة مجددًا
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) الخميس 23 نوفمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الخميس الضوء على إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن حملة لمنع انتشار أسطوانات غاز الطهي غير المطابقة للمواصفات.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستجري بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وهي تستهدف محلات وأسواق المواد المنزلية جملة وقطاعي، لمنع بيع أسطوانات الغاز أو تداولها ومصادرتها للحيلولة دون استخدام المواطنين لهذه الأسطوانات داخل المنازل.

حماد: حكومة الوحدة بالغت في إهدار الأموال
وفي جزء آخر من الحلقة أشار البرنامج إلى تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس للعام 2023 أمس الأربعاء في رأس لانوف والتي قال خلالها إن حكومة الوحدة بالغت في إهدار الأموال بسياسات مالية خاطئة، لافتا إلى أن شركات النفط الوطنية والأجنبية لم تساهم في تطوير وتنمية مناطق الهلال النفطي رغم عملها واستخدامها للطرق.

انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 12%
ولفت البرنامج إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بنسبة 12% مسجلة 17.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ19.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأوضحت البيانات إلى انخفاض التجارة السلعية بنسبة 7.1% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى وصول عجز الميزان التجاري بنحو 25% خلال النصف الأول من العام الجاري.

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