الدبيبة يرحب بالهدنة في غزة.. ويشيد بالجهود المصرية والقطرية

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة باتفاق الهدنة في قطاع غزة، مشيدا بالجهود المصرية والقطرية للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعرب الدبيبة عن أمله أن تسهم الهدنة في «تخفيف المعاناة الكبرى التي يعيشها أهالي القطاع المحاصر، وإنهاء هذه الحرب الهمجية الظالمة»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «إكس» اليوم الأربعاء.

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وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر، وقد لاقى الاتفاق ترحيبا دوليا واسعا.