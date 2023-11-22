«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

القاهرة - بوابة الوسط

رحّبت «حماس» اليوم الأربعاء باتفاق الهدنة الذي توصلت إليه فصائل المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت الحركة في بيان إنَّ «بنود هذا الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدّداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان»، مؤكّدة «أنّنا في الوقت الذي نعلن فيه التوصّل لاتفاق الهدنة، فإنّنا نؤكّد أنّ أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر.