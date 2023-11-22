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انتهاء مهمة فريق طب الطوارئ للبحث والإنقاذ في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 02:06 صباحا
انتهاء مهمة فريق طب الطوارئ للبحث والإنقاذ في المنطقة الشرقية
فريق جهاز طب الطوارئ والدعم خلال عودته إلى طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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أعلن جهاز طب الطوارئ والدعم، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة فريقه في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية وعودته إلى طرابلس.

وقال الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»: «رغم فرحتنا برجوع فرق المركز يعتصرنا ألم الفقدان ووجع الفراق لأهلنا في المنطقة الشرقية عامة ومدينة درنة خاصة التي كان لها النصيب الأكبر من كارثة الفيضانات التي حدثت في شهر سبتمبر الماضي».

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وأوضح أن مهام فرق المركز بكامل فروعه كانت تقتصر في عدة تخصصات، منها البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين والتعقيم والرعاية الصحية والغواصين والدعم النفسي والإغاثة والدعم اللوجستي وفرق دعم المستشفيات.

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