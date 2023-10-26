«طب الطوارئ» ينتشل 23 جثة من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 23 جثة من ضحايا الفيضانات بالمناطق الشرقية، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز إن عمليات الانتشال جرت على مدار اليوم الخميس، بالإضافة إلى تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ208 أشخاص، ونشر 18 تمركزا لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل المناطق المنكوبة.

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وأشار إلى أن الفريق الأميركي الزائر لا يزال يباشر مهامه بمستشفى الوحدة الشرقي – باب طبرق، حيث يقوم بالكشوفات وتقديم الخدمات العلاجية في تخصصات الباطنة والعلاج الطبيعي.