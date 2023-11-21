تسليم صكوك تعويضات للمتضررين من «دانيال» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الثلاثاء، بدء تسليم صكوك التعويضات للمتضررين جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال»، التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي.

وقال المجلس، في بيان، إن آلية التسليم ستكون عن طريق حوافظ مصرفية، لافتا إلى أن لجنة التعويض ستتواصل مع الأسر المتضررة عن طريق أرقام هواتفهم، لبيان الإجراءات المطلوبة من أجل إيداع القيم في حساباتهم المصرفية.

تسليم 520 عائلة في درنة صكوك الدفعة السابعة من التعويضات

حكومة حماد تسلم صكوك التعويضات لمتضرري «دانيال» في سوسة

حكومة حماد توزع صكوك تعويضات إلى 120 عائلة متضررة ببلدية وردامة

وشارك في مراسم تسليم صكوك التعويضات عميد بلدية البيضاء صفي الدين إدريس هيبة، بحضور وكيل عام وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة التعويضات أبوبكر امصادف، ومندوب وزارة الداخلية عضو لجنة التعويض اللواء أكرم المسماري، وأعضاء لجنة الحصر في البلدية.

تسليم صكوك تعويضات للمتضررين من «دانيال» في البيضاء، 21 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)